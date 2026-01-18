Следует ли ожидать прекращения огня до конца зимы: мнение Кулебы

Кулеба / © Associated Press

У Украины есть шансы заставить Россию прекратить огонь в 2026 году. Цель на пути — мобилизовать усилия европейских и американских партнеров.

Об этом пишет «Главком».

«До конца зимы никакого прекращения огня не будет», — выразил свое мнение Кулеба.

Водночвас он сказал, есть ли возможность добиться прекращения огня в течение 2026 года.

«Да. Для этого потребуются системные и последовательные действия США по поджиманию России; системные и последовательные действия со стороны Европейского союза по наращиванию производства оружия, а также системные и последовательные действия Украины, направленные на решение внутренних проблем», — уверен дипломат.

Более того, президент США Дональд Трамп должен очень серьезно работать Си Цзиньпином, считает дипломат. Лидеру Китая следует объяснить, что «прекращение войны не будет концом путинского режима». Кулеба прокомментировал и эти опасения.

«Наибольший страх китайцев в том, что война может закончиться тем, что распадется путинский режим. Китаю же нужна слабая, но управляемая Россия. Поэтому Китай не хочет, чтобы Путин ни победил в этой войне, ни то, чтобы он исчез», — подчеркнул эксминистр.

Напоследок Кулеба ответил, когда можно будет говорить о завершении русско-украинской войны. Основное условие — Путин вынужденно смирится с тем, что Украина добыла в борьбе свое право на существование как независимая суверенная и европейская страна.

Раньше речь шла о том, когда откроются следующие «окна» для переговоров.

Да, следующая вспышка переговорного процесса возможна в конце февраля. После этого откроется «окно» летом, а дальше снова в конце зимы.

«Россия уверена, что способна добиваться своих целей военным путем. Украина уверена, что способна держаться. Трамп, как бы это ни парадоксально звучало, бегает между Путиным и Зеленским, — объяснил Кулеба отсутствие положительной или негативной мотивации завершить войну. — Потому что у каждого есть компенсаторные ресурсы. Как я говорил, для России это Китай. Для нас — Европа. И потому, пока Европа и Украина будут держаться вместе, Трамп не может их поломать».