Следует ли ожидать решения по санкциям во время мирных переговоров: омбудсмен Власюк дал ответ

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк

В ходе активной фазы мирных переговоров Европейский Союз вряд ли будет принимать новые санкционные пакеты против России. Однако готовность ввести дополнительные ограничения остается ключевым инструментом давления на Кремль.

Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире «Мы-Украина».

«В ходе активных мирных переговоров вряд ли будут приниматься новые санкции. Но иметь их готовы — важный аргумент, чтобы подтолкнуть Путина в правильном направлении. Мы остаемся сторонниками мира через силу, и сила должна применяться к Путину», — подчеркнул Власюк.

Несмотря на ожидаемую паузу, работа по расширению ограничений продолжается. По словам Уполномоченного, сейчас идет активная наработка 20-го санкционного пакета ЕС.

Что войдет в новый пакет:

Предложения Украины по ограничениям в сфере энергетики .

Новые санкции, касающиеся нефти и трейдеров .

Ограничения, направленные на военно-промышленный комплекс России.

Таким образом, Украина и партнеры продолжают наращивать арсенал экономического давления, которое может быть применено в случае необходимости, сохраняя стратегию «мира через силу».

Напомним, 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» из-за отсутствия «серьезной преданности России мирному процессу для прекращения войны в Украине».