Следует ли ожидать усиления мобилизационных процессов в ближайшее время: ответ нардепа

В последнее время активно обсуждается вопрос усиления мобилизационных процессов. В частности, речь идет о снижении призывного возраста.

В интервью "Украинской правде" ситуацию прокомментировал народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

Что будет с мобилизацией в ближайшее время

Как подчеркнул эксперт, у этой войны уже есть все характеристики так называемой войны на истощение. Война на истощение – это постоянно война ресурсов. И один из важнейших ресурсов именно мобилизационный.

"Когда планировалась большая наступательная операция (которая и сейчас длится), то, начиная с ноября и примерно по апрель-май мобилизационные планы существенно увеличивались. Сейчас, насколько я понимаю, дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь личного состава (из-за погибших, раненых) во время боевых действий), и, возможно, из-за необходимости формировать новые соединения, новые бригады", – заметил Рахманин.

До недавнего времени граждане, которым не исполнилось 28 лет и не служили в ВСУ, не могли быть мобилизованными. Военные настаивали на том, что им необходим этот мобилизационный ресурс и просили нас снизить планку. Ее снизили, однако президент пока не подписал закон.

По мнению Рахманина, вероятно, украинский главнокомандующий не делает этого ввиду:

общественные настроения, ведь многие родители не хотят, чтобы их дети попали на фронт);

недостаток квалифицированных кадров, поскольку для того, чтобы один человек воевал, десять должны работать в тылу;

демографическую ситуацию, которая была сложной для полномасштабного вторжения, и сейчас она не улучшается.

По словам нардепа, потребность в необходимом количестве людей, в том числе молодых, определяет Генштаб. Дело в том, что мобилизовывать младших требуют определенные свойства боя.

"Например, штурмовые действия, когда личный состав выбрасывается в 8-10 километрах от линии боевого столкновения, и дальше идет, таща на себе десятки килограммов: оружие, боекомплекты, питание, бронежилеты. Они преодолевают пешком это расстояние, и практически без паузы начинают штурмовые действия. Если человеку 55 или 57 – это для него достаточно тяжелое испытание", – пояснил специалист.

Также нельзя забывать, что сегодня война становится более современной. Видим, что очень активно используются БПЛА, компьютерные программы. Поэтому в этом контексте речь идет о навыках и скорости обучения людей.

"Еще одно очень важное обстоятельство, о котором не следует забывать: военные (прежде всего ТЦК) не имеют четкого представления о состоянии мобилизационного ресурса. У нас есть система "Оберег" – электронный реестр военнообязанных и призывников. На самом деле – это база данных, которая бралась из бумажной документации и вручную вбивалась в реестры, но четкой картинки она не дает", – отмечает Рахманин.

Были случаи, говорит он, когда человек, который значился где-то в Дрогобыче, за это время успел поработать в Черновцах, Киеве, уехал в Польшу, вернулся, воюет и даже мог погибнуть, а ему приходят повестки по месту проживания с требованием явиться в ТЦК.

"То есть четко сосчитать людей, которые должны стоять на учете и теоретически подлежат потенциально мобилизации, ТЦК не могут", – подытожил он.

Ранее народные депутаты предложили разрешить пересекать границу всем мужчинам, но при одном условии. Хочешь поехать – плати. Такой законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Читайте также: