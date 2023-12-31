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Следует почитать: рейтинг лучших украинских книг 2023 года – список

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
173
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2 мин
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Следует почитать: рейтинг лучших украинских книг 2023 года – список

Библиотека, книги / Фото: Associated Press

Украинский PEN назвал лучшие книги в 2023 году.

Украинская общественная организация PEN в шестой раз определяет лучшие книги года. Список охватывает прозаические и поэтические новинки, переводы, нонфикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристику. В этом году подборка насчитывает 179 книг.

Об этом сообщила пресс-служба PEN.

"Цель нашего списка – подытожить книжный 2023 год и поблагодарить украинские издательства, писателей, составителей, переводчиков, редакторов, журналистов, иллюстраторов, ученых и всех тех, кто помогает литературе и книжному делу в нашей стране продолжаться и развиваться в трудные военные времена", — отмечают в организации.

Лучшая украинская проза-2023

  • Белянский Павел. Бабушка умирать не любила/Перевод Татьяны Кохановской (Vivat)
  • Дудик Виктория. Мертвые стучат (Фабула);
  • Жупанский Алексей. Осеннее оцепенение (встреча мертвых) (издательство Жупанского);
  • Кипечать Максим. Колония. Новые темные века (Бородатый Тамарин);
  • Кононенко Евгения. Тот безумный год (Издательство Анетты Антоненко);
  • Кузнецова Евгения. Лестница (Издательство Старого Льва);
  • Курята Нина. Звонка. Украинка, рожденная в СССР (Лаборатория);
  • Левкова Анастасия. За Перекопом есть земля. Крымский роман (лаборатория);
  • Лотоцкая Елена. Ангелы в ожерельях (Издательство Старого Льва);
  • Осадко Александр. Жить нельзя умереть (Издательство Старого Льва);
  • Процюк Степан. Инфекция (Discursus) (переиздание);
  • Пузик Валерий. С любовью – папа (Лаборатория);
  • Рафеенко Владимир. Петрикор – запах земли после дождя (Издательство Анетты Антоненко);
  • Рафеенко Владимир. Мобильные волны бытия (Издательство Анетты Антоненко);
  • Савка Марианна. Люди на кофе (Издательство Старого Льва);
  • Санина Теа. Когда улетают серпокрылышки (Темпора);
  • Сингаевский Сергей. Дорога на Асмару (Комора) (переиздание);
  • Тараторина Светлана. Дом соли (Vivat);
  • Яценко Петр. Пресс, чернила, три пушки. Приключения славного странствующего печатника Ивана Федоровича (Портал).

Украинский PEN — украинская общественная организация, созданная для защиты свободы слова и прав авторов, содействия развитию литературы и международному культурному сотрудничеству. Входит в сеть национальных центров Международного PEN.

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Дата публикации
Просмотры
173
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