Следует почитать: рейтинг лучших украинских книг 2023 года – список

Украинская общественная организация PEN в шестой раз определяет лучшие книги года. Список охватывает прозаические и поэтические новинки, переводы, нонфикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристику. В этом году подборка насчитывает 179 книг.

Об этом сообщила пресс-служба PEN.

"Цель нашего списка – подытожить книжный 2023 год и поблагодарить украинские издательства, писателей, составителей, переводчиков, редакторов, журналистов, иллюстраторов, ученых и всех тех, кто помогает литературе и книжному делу в нашей стране продолжаться и развиваться в трудные военные времена", — отмечают в организации.

Лучшая украинская проза-2023

Белянский Павел. Бабушка умирать не любила/Перевод Татьяны Кохановской (Vivat)

Дудик Виктория. Мертвые стучат (Фабула);

Жупанский Алексей. Осеннее оцепенение (встреча мертвых) (издательство Жупанского);

Кипечать Максим. Колония. Новые темные века (Бородатый Тамарин);

Кононенко Евгения. Тот безумный год (Издательство Анетты Антоненко);

Кузнецова Евгения. Лестница (Издательство Старого Льва);

Курята Нина. Звонка. Украинка, рожденная в СССР (Лаборатория);

Левкова Анастасия. За Перекопом есть земля. Крымский роман (лаборатория);

Лотоцкая Елена. Ангелы в ожерельях (Издательство Старого Льва);

Осадко Александр. Жить нельзя умереть (Издательство Старого Льва);

Процюк Степан. Инфекция (Discursus) (переиздание);

Пузик Валерий. С любовью – папа (Лаборатория);

Рафеенко Владимир. Петрикор – запах земли после дождя (Издательство Анетты Антоненко);

Рафеенко Владимир. Мобильные волны бытия (Издательство Анетты Антоненко);

Савка Марианна. Люди на кофе (Издательство Старого Льва);

Санина Теа. Когда улетают серпокрылышки (Темпора);

Сингаевский Сергей. Дорога на Асмару (Комора) (переиздание);

Тараторина Светлана. Дом соли (Vivat);

Яценко Петр. Пресс, чернила, три пушки. Приключения славного странствующего печатника Ивана Федоровича (Портал).

Украинский PEN — украинская общественная организация, созданная для защиты свободы слова и прав авторов, содействия развитию литературы и международному культурному сотрудничеству. Входит в сеть национальных центров Международного PEN.

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