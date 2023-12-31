Следует почитать: рейтинг лучших украинских книг 2023 года – список

Украинский PEN назвал лучшие книги в 2023 году.
Украинская общественная организация PEN в шестой раз определяет лучшие книги года. Список охватывает прозаические и поэтические новинки, переводы, нонфикшн, произведения для детей, художественные издания и гуманитаристику. В этом году подборка насчитывает 179 книг.
Об этом сообщила пресс-служба PEN.
"Цель нашего списка – подытожить книжный 2023 год и поблагодарить украинские издательства, писателей, составителей, переводчиков, редакторов, журналистов, иллюстраторов, ученых и всех тех, кто помогает литературе и книжному делу в нашей стране продолжаться и развиваться в трудные военные времена", — отмечают в организации.
Лучшая украинская проза-2023
- Белянский Павел. Бабушка умирать не любила/Перевод Татьяны Кохановской (Vivat)
- Дудик Виктория. Мертвые стучат (Фабула);
- Жупанский Алексей. Осеннее оцепенение (встреча мертвых) (издательство Жупанского);
- Кипечать Максим. Колония. Новые темные века (Бородатый Тамарин);
- Кононенко Евгения. Тот безумный год (Издательство Анетты Антоненко);
- Кузнецова Евгения. Лестница (Издательство Старого Льва);
- Курята Нина. Звонка. Украинка, рожденная в СССР (Лаборатория);
- Левкова Анастасия. За Перекопом есть земля. Крымский роман (лаборатория);
- Лотоцкая Елена. Ангелы в ожерельях (Издательство Старого Льва);
- Осадко Александр. Жить нельзя умереть (Издательство Старого Льва);
- Процюк Степан. Инфекция (Discursus) (переиздание);
- Пузик Валерий. С любовью – папа (Лаборатория);
- Рафеенко Владимир. Петрикор – запах земли после дождя (Издательство Анетты Антоненко);
- Рафеенко Владимир. Мобильные волны бытия (Издательство Анетты Антоненко);
- Савка Марианна. Люди на кофе (Издательство Старого Льва);
- Санина Теа. Когда улетают серпокрылышки (Темпора);
- Сингаевский Сергей. Дорога на Асмару (Комора) (переиздание);
- Тараторина Светлана. Дом соли (Vivat);
- Яценко Петр. Пресс, чернила, три пушки. Приключения славного странствующего печатника Ивана Федоровича (Портал).
Украинский PEN — украинская общественная организация, созданная для защиты свободы слова и прав авторов, содействия развитию литературы и международному культурному сотрудничеству. Входит в сеть национальных центров Международного PEN.
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