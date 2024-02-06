Игнат о ночной атаке РФ: "Следует доносить до партнеров, что мы нуждаемся в большей защите"

Оккупанты продолжают бить ракетами по мирным украинским городам. Нужно еще раз доносить до наших иностранных партнеров, что поэтому нам нужно больше защиты.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Чем готовит РФ

Как отметил спикер, вражеская армия нанесла террористический удар по Харьковщине. Применили россияне комплексы С-300. Они убили ребенка, который только родился на свет.

Безусловно, говорит Игнат, противник атакует по всей линии фронта также авиационными ракетами, не только летящими по баллистической траектории. Речь идет прежде всего о ракетах Х-59, часто запускаемых по Полтавщине, Харьковщине, по регионам на юге нашего государства.

"Эта ночь обошлась без дронов, но мы видим активность враждебных БПЛА разведывательного типа. Также видим применение тактической авиации — как армейской, так и истребителей, наносящих удары авиационными средствами поражениями, названными мною ракетами и управляемыми авиабомбами", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, захватчики ударили по гостинице на Харьковщине. К сожалению, погиб младенец.

Читайте также: