"Следует прекратить "голодные игры": Кулеба о прекращении зерновой инициативы Россией

Так, выход России из зернового соглашения повлияет на жизнь десятков миллионов людей во всем мире. Прежде всего, речь идет об Африке и Азии, которые сталкиваются с риском роста цен на продовольствие и угрозой потенциального голода.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает "Интерфакс-Украина".

Глобальная мировая безопасность под угрозой

"Россия убила "зерновое соглашение". Немедленным результатом станет рост цен на продовольствие в мире. Это нанесет ущерб наиболее уязвимым странам, преимущественно в Африке и Азии. Россия должна прекратить играть в "голодные игры", – подчеркнул он.

Именно поэтому государства-члены должны твердо требовать от России возобновления участия в соглашении. Кулеба считает, что "голодные игры" нужно немедленно прекратить. Более того, Россия должна держать политику как можно дальше от глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, 17 июля истек срок действия зернового соглашения между Украиной, Турцией и Россией. Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор выходит из него.

Такое решение прокомментировал глава Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что поговорит на эту тему с Владимиром Путиным в августе.

США предупредили, что срыв соглашения будет иметь экономические и дипломатические последствия. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что это будет "дорого стоить" России.

Действия Кремля резко осудила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала циничным прекращение "зернового соглашения" россиянами.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что никто не имеет права разрушать продовольственную стабильность любого народа. Лидер предложил Турции и ООН самостоятельно обеспечить безопасность судов.