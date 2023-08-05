"Следует вооружить Украину F-16": Кулеба обратился к миру после очередной ракетной атаки

Агрессора нужно немедленно остановить. Для этого мир должен в частности вооружить Украину и поддержать нашу формулу мира.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем твиттере.

"В эту субботу Россия совершила очередной ракетный залп по Украине. Россия не остановится, пока ее не остановят. Мировое сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и длительного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую формулу мира ", – подчеркнул он.

Напомним, 5 августа россияне выпустили по Украине ракеты с территории Беларуси. В воздушных силах не уточнили количество и тип вооружения.

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