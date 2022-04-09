Следующая неделя будет преимущественно холодной: в Украине снова изменится погода

Следующая неделя будет преимущественно холодной: в Украине снова изменится погода

С понедельника-вторника снижение температуры придет почти во все регионы страны.

В Украину снова идет похолодание, которое уже завтра, 10 апреля, ожидается в западных, северных областях и в большинстве центральных областей. В восточных областях и в южной части в воскресенье еще будет держаться теплая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 10 апреля в стране ожидаются умеренные дожди, ночью в западных областях с мокрым снегом, в Карпатском регионе сильные осадки, в восточных и юго-восточных областях без осадков. Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 7-12°, на остальной территории 13-18°, в восточных и юго-восточных областях 19-24° .

В понедельник, 11 апреля, в Украине также будут идти дожди, ночью в северных и центральных областях местами с мокрым снегом, в восточной части, ночью и в западных областях без осадков. Температура в восточной части ночью 7-12° тепла, днем 17-22°, в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 7-. 12°.

12-13 апреля похолодает еще сильнее. Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях от 1° тепла до 4° мороза, в восточных областях 12 апреля 6-11° тепла, 13 апреля 2-8° тепла, днем в Украине 6-12° тепла, в южной части, в Луганской области, на Закарпатье, 13 апреля и в западных областях 10-15°.

В Киеве воскресенье, 10 апреля, также будет с дождем, ночью 11 апреля с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 10 апреля днем, 11 апреля порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10 апреля 5-7° тепла, 11 апреля 2-4° тепла, днем 8-10°. 12-13 апреля в столице будет сухо. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, следующая неделя в Украине будет преимущественно холодной, в столице ощутимо похолодает уже завтра, 10 апреля.

Потепление, по ее прогнозам, возможно с 15 апреля.

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