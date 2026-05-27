Следующая цель – «Нафтогаз»: эксперт предупредил об изменении тактики российских обстрелов

Один из ударов РФ по объектам «Нефтегаза» / © НАК "Нафтогаз Украины"

Реклама

В этом году российские войска продолжат наносить удары по объектам «Нафтогаза», чтобы выбить газовую генерацию.

Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, передают Новости.LIVE.

По его словам, удары по НАК «Нафтогаз» были прогнозируемыми.

Реклама

«То, что они будут бить по „Нафтогазу“ в первую очередь в этом году, это я предполагал еще год назад. Если посмотреть, даже публикации были, я сказал, что „Нефтегаз“ (после электрогенерации — Ред.) будет следующим», — говорит Закревский.

Он пояснил, что на объектах компании держится газовая и газоэлектрическая генерация, а заменителей газа сейчас нет.

Поэтому Закревский призвал продолжать импорт газа, ведь это не только дополнительные объемы, но и элемент безопасности из-за диверсификации маршрутов поставок.

«Эта зима показала, что импорт — это не только кубические метры газа, которые мы сжигаем в тепло или превращаем в электроэнергию тогда, когда нам это нужно, а импорт — это еще и дополнительные вещи безопасности. То есть, когда у тебя есть диверсификация, не только когда тебя бьют „Орешниками“, там, по Белгород-Днестровскому или по другому подземному хранилищу газа. Сама труба импорта — это дополнительный источник и распыляет на сотни погонных километров газопроводов поставку газа. Это позволяет нам изменять маршруты. Когда у тебя есть пять дополнительных маршрутов по импорту, это еще дополнительные давления», — подытожил энергетик.

Реклама

Напомним, что в мае российские войска регулярно совершали массированные атаки по нефтегазовым объектам Группы Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях.

Новости партнеров