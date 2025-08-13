Следующая встреча "Рамштайн": Шмыгаль сообщил, как идет подготовка

© Associated Press

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль обсудил подготовку к следующей встрече в формате «Рамштайн» с Министром обороны Великобритании Джоном Гили. В частности, речь шла о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере ОПК.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Когда ждать следующего «Рамштайна»

Как отметил Шмыгаль, удалось скоординировать основные позиции.

«Поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи», — отметил он.

Кроме того, речь шла о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере ОПК. Ожидается, что Великобритания будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Благодарен британским партнерам за высокий уровень поддержки и вовлеченность в укрепление безопасности Украины и Европы», — заключил Шмыгаль.

Ранее стало известно о ключевых решениях, принятых на предыдущем Рамштайне. Да:

