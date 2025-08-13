ТСН в социальных сетях

Украина

Украина
Следующая встреча "Рамштайн": Шмыгаль сообщил, как идет подготовка

Заседание Рамштайн состоится уже в сентябре 2025 года.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Следующая встреча "Рамштайн": Шмыгаль сообщил, как идет подготовка

© Associated Press

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль обсудил подготовку к следующей встрече в формате «Рамштайн» с Министром обороны Великобритании Джоном Гили. В частности, речь шла о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере ОПК.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Когда ждать следующего «Рамштайна»

Как отметил Шмыгаль, удалось скоординировать основные позиции.

«Поблагодарил Британию за активную подготовку и организацию встречи», — отметил он.

Кроме того, речь шла о развитии совместных производств и реализации двусторонних проектов в сфере ОПК. Ожидается, что Великобритания будет играть важную роль в новом механизме США и НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Благодарен британским партнерам за высокий уровень поддержки и вовлеченность в укрепление безопасности Украины и Европы», — заключил Шмыгаль.

Ранее стало известно о ключевых решениях, принятых на предыдущем Рамштайне. Да:

  • США инициируют новый механизм совместно с НАТО, что позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Европейские партнеры уже заявили о готовности приобщиться к финансированию;

  • Германия присоединится к инициативе по передаче пяти систем Patriot, которые должны вскоре поступить в Украину. Кроме того, Германия передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов;

  • Канада – продолжит участие в финансировании украинского ОПК через «датскую модель» и выделит 20 млн канадских долларов на обслуживание украинских танков;

  • Нидерланды - предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16;

  • Норвегия — в 2025 году выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн на закупку у украинского ОПК;

  • Швеция готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

