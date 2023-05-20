На следующей неделе состоится новая встреча в формате "Рамштайн" - Резников

Следующий "Рамштайн" состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Facebook.

"Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом №1. Наземные системы – от ПЗРК мощных батарей — и ракеты к ним неизменно в фокусе. Об этом, в частности, мы будем говорить с коллегами на очередной встрече в формате Рамштайн на следующей неделе", — сообщил он.

Резников также поддержал решение партнеров создать "авиационную коалицию" для Украины. Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрена, министра обороны Дании Трольса Лунду Поульсена, министра обороны Бельгии Людивин Дедондер и министра обороны Португалии Хелени Каррейрас за личные усилия и всестороннюю поддержку Украины.

"Западные самолеты станут важным элементом защиты украинского неба. Современная авиационная платформа – именно то, чего нам сейчас не хватает в системе ПВО/ПРО, чтобы защитить наши мирные города и наших воинов на фронте", — подчеркнул министр обороны Украины.

Резников подчеркнул, что украинские воздушные асы не менее мастерские, чем украинские экипажи Patriot'ов, Iris'ов или NASAMS'ов: "Уверен, что они сделают свою работу на самом высоком уровне".

Также глава Минобороны обратился и к украинцам: "Решения, которые сегодня принимают наши партнеры по самолетам – это важный этап, но не конец пути. Понадобится время, ресурсы и много очень квалифицированного труда, пока наше небо станет безопаснее. Надо набраться терпения... Держим строй. Победа будет", — добавил Резников.

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден сообщил своим коллегам из G7, что Соединенные Штаты поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов на F-16.

Это решение поддержали Великобритания, а также Нидерланды, Бельгия и Дания и Португалия.

Кроме того, появилась информация, что Соединенные Штаты и союзники планируют предоставить ВСУ истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Украины.

В свою очередь, в Минобороны Украины намекнули, что западные истребители F-16 будут патрулировать украинское небо уже этой осенью.

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