"Следующая зима будет непростой": нардеп назвал города, которые окажутся под наибольшей угрозой

РФ атакует энергетику Украины

Предстоящий отопительный сезон в Украине может оказаться крайне напряженным из-за угроз новых атак по энергетической инфраструктуре.

Как отметил народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк в эфире «Ранок.LIVE», российская армия продолжает целенаправленно бить по объектам энергетики, делая ставку именно на мегаполисы.

По его словам, в зоне повышенной опасности находятся Киев, Харьков, Днепр и Одесса. Именно эти города, по его мнению, рассматриваются врагом как ключевые цели для ударов по критической инфраструктуре.

«По моему мнению, следующая зима будет непростой. Она точно будет сложной, ведь россияне не останавливаются и методически уничтожают нашу инфраструктуру. Самая тяжелая ситуация может сложиться в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе, поскольку враг сосредоточил свои усилия именно на этих городах. Мы также хорошо понимаем, что Киев в значительной степени зависит от работы трех теплоэлектроцентралей, которые снабжают город и теплом, и электроэнергией. В то же время эти объекты уже получили серьезные повреждения, и их восстановление требует времени», — отметил он.

Нагорняк подчеркнул, что даже самые мощные системы противовоздушной обороны не способны гарантировать полную защиту от массированных обстрелов.

Напомним, в Киеве планируют запустить «тепловые скорые» — мобильные котельные для аварийного восстановления тепла во время атак. Если все элементы заработают, город сможет проходить отопительный сезон даже при серьезных повреждениях энергетики — по принципу: света может не быть, но тепло останется.

