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Следующая зима тоже будет сложной: украинцам посоветовали не избавляться от генераторов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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458
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Следующая зима тоже будет сложной: украинцам посоветовали не избавляться от генераторов

Фото: ГСЧС

Есть объекты, которые были разрушены россиянами и не подлежат восстановлению, а есть восстанавливающиеся и работающие на половину мощности.

Следующая зима будет также сложной из-за возможных ракетных обстрелов россиян, поэтому украинцам не стоит избавляться от генераторов и аккумуляторов.

Об этом сказал эксперт по энергетическим вопросам Алексей Рябчин в эфире телемарафона.

"В отопительный сезон мы войдем подготовленными. Но, откровенно говоря, очень сложная будет зима. Потому что резерв мощности был разрушен. Сейчас идет процесс восстановления и подготовки к следующей зиме", — сказал он.

По его словам, есть объекты, которые были разрушены и не подлежат восстановлению, а есть восстанавливающиеся и работающие на половину мощности. "Несмотря на то, что ракет будет меньше, я не советовал бы выбрасывать генераторы или аккумуляторы и батареи", — добавил эксперт.

Сейчас есть дополнительные мощности за счет работы солнечной и ветровой генерации, а также из-за паводков увеличен объем производства гидроэлектростанциями.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также заявил, что в течение отопительного сезона россияне снова могут совершать ракетные удары по энергосистеме Украины, в частности, в октябре и ноябре 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
458
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