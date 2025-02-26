Следующее соглашение с США потребует одобрения Радой — Зеленский

Перед заключением более детального соглашения о работе Фонда Украина должна "разобраться с лицензиями и провести аудит".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующее, более детальное соглашение с США по поводу полезных ископаемых потребует ратификации Верховной Радой. Оно будет регулировать деятельность так называемого "Инвестиционного фонда восстановления".

Об этом украинский президент сообщил на брифинге в среду, 26 февраля.

По его словам, следующее соглашение будет касаться работы Фонда и оно будет "более серьезным и сложным".

“Там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и т.д. Следующее соглашение будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины, я не знаю, как в Конгрессе США", — сообщил Зеленский.

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Как подчеркнул президент, перед заключением более детального соглашения о работе Фонда Украина должна "разобраться с лицензиями и провести аудит".

"Следующие соглашения будут говорить, как может работать партнерство", – уточнил он.

Напомним, в среду, 26 февраля, завершились переговоры по так называемому "Соглашению о ископаемых", которое не нуждается в ратификации Верховной Радой. Она содержит главное юридическое обязательство Украины – начать переговоры с США о соглашении по деятельности так называемого "Инвестиционного фонда восстановления" – двусторонней структуры, которую должны создать Украина и США.

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