Следующие 8 недель будут самыми сложными в истории Украины после 1991 года – Андрей Мельник

До инаугурации Дональда Трампа Украину ожидают самые сложные недели в ее истории, ведь новоизбранный президент США стремится быстро закончить российскую войну против Украины.

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода" отметил, что украинская дипломатия должна активно работать с командой Трампа и разработать несколько сценариев завершения войны, чтобы избежать навязывания мирных решений извне.

"Поверьте мне, моему ощущению: эти следующие восемь недель будут наиболее ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года. То есть сейчас нужно решать. Когда придет день инаугурация, боюсь, к тому времени уже будет решение принято и тогда нам будет сложнее", – подчеркивает Андрей Мельник.

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Он отметил необходимость сосредоточить все усилия на этих восьми критических неделях до инаугурации президента Трампа.

"Все возможные каналы – дипломатические, политические, семейные, общественные, религиозные, какие угодно – нужно для того, чтобы наша дипломатия работала не только в Вашингтоне, но прежде всего в Мар-а-Лаго, на Флориде – там, где большую часть времени проводит новоизбранный президент – для того чтобы действительно получить то, что мы ожидаем, проработать там несколько сценариев. Хуже всего будет, если какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову", — добавил посол.

Напомним, война России против Украины может завершиться в 2025 году, по крайней мере, на некоторое время. Российский диктатор может воспользоваться сменой власти в США, чтобы решить этот вопрос.

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