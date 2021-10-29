Следующие три недели будут критическими: в Минздраве сообщили, когда коронавирус пойдет на спад в Украине

Следующие три недели будут критическими: в Минздраве сообщили, когда коронавирус пойдет на спад в Украине

Новый подъем заболеваемости коронавирусом будет весной 2022 года.

В Украине критическая ситуация с коронавирусом, ожидается, что будет ближайшие три недели. Однако, спад заболеваемости, по предварительным прогнозам, будет в январе.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Гордон".

Основная причина высоких показателей по коронавирусу, по его словам, из-за того, что текущая волна полностью вызвана новым штаммом "Дельта", который имеет большую заразность, более тяжелое течение, быстрое распространение, чем штаммы за предыдущие волны.

"Ближайшие три недели будут критическими, после чего волна постепенно пойдет на снижение. Спад заболеваемости продлится, как мы ожидаем, почти до конца января. Следующий подъем – март-апрель 2022 года", – заявил Кузин.

Второй причиной стремительного ухудшения ситуации главный санврач называет пренебрежение карантинными правилами, рекомендаций медиков и органов власти.

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Кроме того, одновременно с подъемом коронавирусной болезни происходит рутинный сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, что также влияет на общую заболеваемость.

"Возможно, это усталость от карантинных мер. К сожалению, но факт: люди так и не научились использовать маски, защищать себя и своих близких. Итог – переход части областей в "красную" зону", — пояснил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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