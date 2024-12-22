"Следующий год должен стать ключевым для Украины": Зеленский о главной задаче на 2025-й

Мы проходим уже третий год полномасштабной войны, сохраняя независимость Украины, свой суверенитет и способность нашего государства достичь и добиваться необходимых результатов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам нужно одолеть оккупанта, победить российское зло. Нам нужен справедливый мир, и каждый должен работать именно ради этого.

Об этом сказал президент Украины, выступая по случаю Дня дипломата.

"Требуется конкретный результат"

По словам главы государства, быть послом Украины, украинским дипломатом – это быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что было сделано для приближения мира, для защиты интересов Украины и украинцев. Следующий год будет ключевым, отмечает Зеленский, с точки зрения именно этой задачи.

"Мы должны сделать все, чтобы 25 год стал для Украины годом справедливого мира", — подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что в январе после смены администрации США произойдет и много изменений в международных делах. В частности, речь идет о:

выборы в Германии и Польше;

изменения внутреннего баланса сил и настроений на Ближнем Востоке, в Заливе, Северной Африке, Сахеле, Латинской Америке;

продвижение интересов Украины в отношениях с Китаем, Индией, другими государствами Азии;

развитие реального партнерства с Японией;

более содержательные отношения с Кореей

"В мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это ваша работа. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми и быть понятными — да, чтобы Украина имела необходимый результат. Я благодарю всех тех, кто работает именно так – кто работает не просто на усталость в конце рабочего дня или на благодарность непосредственного руководителя, не с 9 до 18 часов, а на результат для Украины", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский уволил и назначил послов Украины в ряде государств. В частности, речь идет о диппредставителях в Словении, Литве, Руанде, Багамах, Тринидаде и Тобаго, Индонезии, Японии и Китае.

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