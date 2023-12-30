Следующий год станет временем многих глобальных решений – Зеленский

В следующем году нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать свое.

Сегодня, 30 декабря, прошла итоговая ставка верховного главнокомандующего. Говорили о том, что было сделано в этом году и то, что потребуется сделать в следующем году. Был доклад Главкома, Генштаба. Также представлен план действий Украины на 2024 год.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украине нужно уметь достичь своих целей"

Как отметил президент, он заслушал доклад ГУР и внешней разведки. Речь шла о том, к чему готовятся наши враги. А также о ситуации – военно-политические ожидания и возможные события в мире.

"Несмотря на все, что будет происходить в других странах, несмотря на любые политические изменения и настроения, нам нужен достаточный потенциал, чтобы делать свое. Чтобы достичь своих целей. Понятно, что следующий год станет временем многих решений – глобальных решений. И Украине нужно уметь повлиять на них – уметь достичь своих целей", – говорит Зеленский.

Мы будем бороться за наше влияние, уверяет лидер, за справедливость для Украины. Он выразил благодарность лидерам, которые помогают нашему государству от 24 февраля и будут с нами в 24-м году.

Главнокомандующий также поблагодарил всех воинов и тех, кто работает ради нашего государства и людей.

Ранее Зеленский подвел военные итоги года на ставке.

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