"Следующий месяц будет решающим": Макрон сделал заявление о войне в Украине

Макрон говорит, что Украине еще не пора садиться за стол переговоров.

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае, если России разрешат выиграть войну, в Европе появится новая имперская власть.

Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам Макрона, то, что российский диктатор Владимир Путин делает в Украине – это империализм и колониализм. Поэтому "долгом" его страны и всех стран является поддержка Украины в ее обороне.

Также он подчеркнул, что следующий месяц будет критическим, поскольку Украина пытается вернуть утраченные земли во время контрнаступательных операций.

"Для Украины "еще не время" садиться за стол переговоров", – сказал французский президент.

При этом он отметил, что может прийти время "провести честные и хорошие переговоры, вернуться за стол переговоров и найти решение с Россией".

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился с призывом в Израиль прекратить убивать женщин и детей в секторе Газа.

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