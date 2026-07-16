Зеленый свет для схем? Стерненко назвал катастрофические последствия отставки Федорова

Владимир Зеленский и Сергей Стерненко / © Владимир Зеленский

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Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины является серьезным ударом по внутреннему единству страны, которое подрывает доверие западных партнеров и фактически консервирует коррупционные схемы в ведомстве.

Такое резкое заявление сделал общественный деятель и волонтер, а также бывший советник уже бывшего министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко.

Стерненко убежден, что Федоров был уволен именно из-за его бескомпромиссной позиции относительно финансовых злоупотреблений. Это решение, по мнению волонтера, станет отрицательным сигналом для любого преемника на этом посту.

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«Отставка Михаила Федорова для страны означает также и то, что следующий министр постарается не трогать коррупционные потоки. Потому что этот министр именно за это [уволен], я убежден. А также за то, что не поддерживал бездумные убийства людей. Следующий министр будет бояться трогать какие-либо коррупционные потоки. Потому что у него уже будет пример перед глазами, что случилось с предыдущим министром, которому даже не дали времени провести реформы», — подчеркнул Стерненко.

Он добавил, что из-за этого кадровое решение Украина «точно не стала сильнее».

Кроме того, Стерненко заявил о «большом ударе по единству внутри страны» и «празднике у россиян» из-за этого решения.

«Они (россияне — Ред.) сегодня просто празднуют со вчера. Они пишут посты, как они восхищаются таким решением», — отметил волонтер.

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Также Стерненко считает, что отставка Федорова может подорвать доверие западных партнеров.

«Это тоже подрывает и доверие партнеров к нам. А о чем можно договариваться с нами, если такая ситуация происходит с министром обороны. И договаривались с одним министром обороны, завтра другой. Кто знает, сколько у вас там в Украине, скажут западные партнеры, министров изменится за следующий год. Вы же понимаете, что работа с партнерами это в том числе построение определенных человеческих отношений с другими министрами других стран. Но как есть», — подытожил Сергей Стерненко.

Увольнение Федорова и новое правительство: последние новости

Напомним, что вчера, 15 июля, министр обороны Михаил Федоров подтвердил уход из Минобороны.

Нардепы рассказали, что Владимир Зеленский хотел предложить нынешнего главу МВД Клименко на должность министра обороны вместо Федорова.

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Сегодня Верховная Рада большинством голосов утвердила новый состав Кабинета министров. Назначение глав МИД и Минобороны отложено.

Владимир Зеленский поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмари исполнять обязанности министра обороны.

После новостей об отставке Михаила Федорова в СМИ появилась информация, что Зеленский не мог мириться с «войной» между главой Минобороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Сегодня президент действительно подтвердил, что между Сырским и Федоровым был конфликт.

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Отставка Федорова вызвала протесты по всей Украине.

Сам Федоров сегодня прервал длительное молчание рядом громких заявлений: он требовал смены руководства ВСУ и раскритиковал Сырского.

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