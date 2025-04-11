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Следующий "Рамштайн" может состояться в Украине: кого привлекут к встрече — Умеров
В ходе сегодняшней встречи в Брюсселе состоялось общение с руководителями всех девяти коалиций, оказывающих поддержку Украине.
Министр обороны Рустем Умеров предложил провести следующую встречу в формате «Рамштайн» в Украине, привлекая к ней представителей украинских Сил обороны и оборонно-промышленного комплекса.
Об этом он сказал во время общения с прессой по итогам «Рамштайна», состоявшегося в пятницу, 11 апреля, в Брюсселе, передает «Укринформ» .
«Буду предлагать провести их встречу в Украине, чтобы коллеги по каждой из коалиций могли приехать в Украину, пообщаться не только с нами, но и с представителями Сил безопасности и обороны и привлечь наш ОПК — это будет такой новый формат», — сказал Умеров.
Украинский министр сообщил, что во время встречи в Брюсселе состоялось общение с руководителями всех девяти коалиций, оказывающих поддержку по поставкам вооружения, военной техники и боеприпасов. Сегодня была подписана новая коалиция с РЭБ.
По словам Умерова, на нынешней встрече внимание было сосредоточено на поставках средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков, а также артиллерии, боеприпасов, бронированной техники и продолжении финансирования.
«Сегодня мы получили 21 миллиард евро, и это очень мощные пакеты и существенная поддержка», — сказал глава украинского оборонного ведомства, поблагодарив за помощь.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании группы "Рамштайн" назвал единственный способ заставить Россию к завершению войны.