Следы избиения, фейковое видео и деньги от криминалитета: появились новые подробности смерти мэра Кривого Рога

Депутатка горсовета заявила, что местные полицейские не осматривали тела пока не приехали правоохранители из столицы.

На теле погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова были признаки насилия, напоминающие следы от побоев.

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Об этом в комментарии "Сегодня" сказала депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третьяк.

Депутат заявила, что на фото покойного Константина Павлова, которые им показали, были следы от удара рукой или кулаком. Виктория Третьяк также сказала, что местные полицейские не осматривали тела пока не приехали правоохранители из столицы.

"Не стало вещей, которые там были — его электронная сигарета, само оружие лежало уже по-другому. На вопрос, почему рубашка разорвана на грудной части — если присмотреться на фото, там есть маленькая дырочка, именно от выстрела. А снизу — дыра, которая могла быть, если дернуть и разорвать", — добавила Третьяк.

Также депутат предполагает, что видео с камер наблюдения, которое опубликовали в Сети, может быть фейковым, поскольку есть много подозрительных моментов, в частности то, что на видео мэр совершает самоубийство без носков, тогда как его труп нашли уже в носках. Также якобы качество видео очень плохое и это несмотря на то, что Павлов недавно установил новые камеры наблюдения.

Источники издания в МВД и Нацполиции Днепропетровской области сообщили, что правоохранители уже знают причины самоубийства мэра Кривого Рога, им известно с кем он переписывался в день трагедии и есть полное видео с камер наблюдения.

"Павлов принимал участие в местных выборах 2020 года, на финансирование своей избирательной кампании вероятно привлекал средства частности криминальных структур, не смог вернуть. Вероятно следствие предполагает, что именно это стало причиной суицида", — сообщило издание.

Напомним, на видео гибели мэра Кривого Рога заметили странную деталь.

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