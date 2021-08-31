Следы крови вели к квартире: в Днепре молодой парень безжалостно убил мужчину

В квартире полицейские обнаружили тело пострадавшего без признаков жизни.

В Днепре жители улицы Еловая сообщили в полицию, что у дома произошла драка.

Об этом сообщает патрульная служба Днепропетровской области.

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Патрульные прибыли на место происшествия. У подъезда они заметили следы крови, которые вели в одну из квартир. Как выяснилось, неизвестный избил мужчину, который там проживал.

В квартире полицейские обнаружили тело пострадавшего без признаков жизни. Хозяйка квартиры объяснила, что к ней пришел внук с подругой. У него возник конфликт с потерпевшим.

19-летний парень набросился на мужчину с кулаками и избил его. Злоумышленник скрылся, но впоследствии был задержан.

Его доставили в участок.

Напомним, в пгт. Новоград-Волынском на одной из улиц было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В тот же день полицейские задержали преступника.

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