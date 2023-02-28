Следят китайские спецслужбы: в Минобороны рекомендуют не использовать популярную в Украине социальную сеть

В TikTok доступ к данным может получить не только разработчик программы, предупредили в Минобороны Литвы.

После оценки Министерство обороны Литвы рекомендует не использовать китайскую социальную сеть TikTok, а если это приложение уже установлено, то удалить.

Об этом сказал руководитель группы Минобороны Литвы по кибернетической безопасности и политике в сфере информационных технологий Антанаса Алекнавичюса, пишет Delfi.

Он подчеркнул, что данные пользователей TikTok могут быть доступны китайской разведке, а та в свою очередь может передать их другим странам.

"Я могу ответить, что каждое учреждение, каждая компания отвечает за свою инфраструктуру и за ее управление. Это приложение не входит в наш список разрешенного программного обеспечения, поэтому его действительно не должно быть ни на одном устройстве", — сказал Алекнавичюс, отметив, что "согласно действующим нормам КНР существует вероятность, что эти данные также попадут в их разведывательные учреждения.

Он пояснил, что приложения, установленные на устройствах, должны быть необходимы для работы, поэтому другие социальные сети могут использоваться для функций связей с общественностью. В случае TikTok доступ к данным может получить не только разработчик программы.

Напомним, ранее о призывах удалить TikTok сообщала Дания. Так, во вторник, 28 февраля, призвал законодателей и сотрудников не использовать приложение TikTok на рабочих телефонах, заявив, что "существует риск шпионажа".

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