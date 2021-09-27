Слетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся: под Днепром произошло страшное смертельное ДТП (фото)

Слетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся: под Днепром произошло страшное смертельное ДТП (фото)

Водитель авто погиб по дороге в больницу.

В Днепропетровской области вечером 26 сентября случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель легковушки не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в области.

Как стало известно, происшествие случилось рядом с поселком Преображенка в Павлоградском районе. Там водитель автомобиля BMW не справился с управлением, слетел на обочину, врезался в дерево и перевернулся. Удар был такой силы, что все авто буквально превратилось в груду металла.

На месте происшествия серьезно травмировался водитель BMW. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Напомним, что в Полтавской области легковушка с пассажирами слетела в реку: три человека погибли, один чудом выжил.

Новости Украины: в ДТП на набережной Днепра пострадали два человека

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку