Слежка СБУ за командой Bihus.Info: Ярош прокомментировал скандал и вступился за Малюка

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош прокомментировал скандал с слежкой СБУ за командой журналистов-расследователей проекта Bihus.Info.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

Ярош отметил, что СБУ, как и ВСУ, как и другие составляющие Сил Обороны – срез нашего общества.

"Везде есть как конченые мудаки (их меньшинство), так и замечательные патриоты, которые проводят свои государственно-защитные, агентурные, фронтовые операции на самом высоком уровне... Считаю, что отслеживать и подставлять журналистов, если они не являются агентами иностранных спецслужб — незаконно и плохо... Хотя, понимаю и знаю, что среди этой профессии, швали полно… Но, я о другом: в течение последних почти 10 лет, мы, УДА, содействуем с Братьями и Сестрами из СБУ, и видим как личный состав Службы героически воюет за Украину… Это неоспоримый факт. И сейчас, последние полтора года, командует ими глава Службы безопасности Украины – генерал Василий Малюк – человек отдан Нации и Государству. В этом я уверен!", — подчеркнул Дмитрий Ярош.

Напомним, глава СБУ Малюк отреагировал на скандал с Bihus.info.

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