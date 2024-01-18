Слежка за журналистами Bihus.Info: правоохранители открыли уголовное производство

В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

На Киевщине правоохранители открыли уголовное производство по факту слежки и видеосъемки журналистов проекта Bihus.Info.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Следователи открыли уголовное производство после того, как в медиа было распространено видео с участием представителей проекта Bihus.Info в загородном комплексе на Киевщине. Видео было снято скрытой камерой в съемном номере.

“При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 182 УК Украины). В настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств указанного уголовного правонарушения и причастных лиц", – рассказали в Офисе генерального прокурора.

Напомним, что в проекте Bihus.Info допустили, кто может стоять за спецоперацией по прослушиванию.

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