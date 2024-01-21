Слежка за журналистами Bihus.Info: Зеленский после инцидента лично говорил с главой СБУ

Президент заверил, что СБУ проведет расследование и отыщет виновных.

Президент Владимир Зеленский после инцидента с тайным прослушиванием и съемкой работников проекта Bihus.Info провел разговор с главой СБУ Василием Малюком.

Об этом глава государства сообщил в интервью британскому Channel 4 News.

"Сразу было открыто уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", – отметил Зеленский.

Президент считает, что "нужно найти ответы на все это". Он заверил, что СБУ проведет расследование и отыщет виновных.

Напомним, в проекте журналистских расследований Bihus.Info пожаловались на слежку за своими работниками.

В СБУ сообщили, что по этому факту открыто уголовное производство. ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с Bihus Info.

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