Слезоточивый газ и избиение: в Харькове произошел конфликт с людьми в военной форме (видео)

Мужчину остановили для проверки документов. Он сопротивлялся и его забрызгали из баллончика и рассекли бровь.

В Харькове произошел инцидент с участием людей в военной форме и пассажира авто, которое те остановили. Мужчины в камуфляже забрызгали лицо пассажира слезоточивым газом и избили его.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют соответствующие видео.

На одном из роликов зафиксирован разговор мужчины с авто с людьми в военной форме. На видео мужчина в камуфляже спрашивает пассажира: "А как такое может быть, что ты погиб?" На что тот отвечает: "Ну вот так вот меня расстреляли в машине". Мужчина в военной форме говорит, что это подделка документов.

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Уже на другом видео мужчина говорит, что "они ломают мне машину". Люди в камуфляже требуют, чтобы он вышел из машины. Мужчина просит у них документы и отказывается выходить. В какой-то момент один из людей в военной форме разбрызгивает в лицо мужчине с авто слезоточивый газ.

А на третьем видео этого мужчину уже видно с разбитой бровью. На фоне слышны крики: "Выруби нах*й!"

В Харькове люди в камуфляже забрызгали мужчину из баллончика и рассекли ему бровь.

Напомним, накануне в Запорожье произошел конфликт между прохожими и работником ТЦК, во время которого тот выстрелил из автомата.

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