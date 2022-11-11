Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Слезы и объятия: как жители только что оккупированных населенных пунктов на юге встречали ВСУ (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1345
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Слезы и объятия: как жители только что оккупированных населенных пунктов на юге встречали ВСУ (видео)

Фото: Associated Press

ТСН.ua собрал подборку лучших видео из деоккупированных сел и городков.

Вооруженные силы Украины весь день радовали украинцев хорошими новостями с юга. Во время стремительного контрнаступления украинские защитники уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях.

ТСН.ua собрал подборку лучших и самых трогательных видео, как местные жители встречали своих освободителей, которых ждали вот уже более 8 месяцев.

Одним из первых начали появляться видео из Снигиревки Николаевской области. Россияне захватили Снегиревку 19 марта.

Жители Снегиревки радостно вышли на площадь города встречать украинских военных. На улицах звучит украинская музыка, за которую оккупанты еще вчера могли убить или завезти в застенки.

Появилось видео, где ВСУ заходят в Киселевку Херсонской области. Нардеп Игорь Копытин объяснил, что в Киселевке находится водопровод, откуда вода поставлялась в Николаев. Вскоре в городе возобновится водоснабжение.

А это – село на побережье Черного моря Станислав. Сюда вернулся украинский флаг.

Село Благодатное в Херсонской области тоже ждало своих освободителей.

Не всегда украинские военные подписывали, в каких населенных пунктах сняты видео. Но всюду на встречу воинам выходили радостные местные.

Мейсер Гиффорд, британец, воюющий в составе украинского Интернационального батальона, зафиксировал эти кадры приветствующих войска людей, когда те прибывают в одно из освобожденных сел.

Позже, разговорившись с военными, местные рассказали, как оккупанты себя вели. Говорят, что в буквальном смысле все об***и.

Напомним, что на юге украинские защитники уволили уже 41 населенный пункт.

Ранее в ОК "Юг" сообщили, что россияне отходят с правого берега Херсона, но некоторые их подразделения еще остаются там.

В Сети сообщили, что в пригороде Херсона слышны автоматные очереди, а в области – взрывы.

Советник ОП Алексей Арестович рассказал, что ВСУ не разрешают оккупантам без потерь выйти из украинского Херсона.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что освобождение Херсона станет победой для Украины, однако это не означает конца войны.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1345
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация