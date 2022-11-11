Слезы и объятия: как жители только что оккупированных населенных пунктов на юге встречали ВСУ (видео)

ТСН.ua собрал подборку лучших видео из деоккупированных сел и городков.

Вооруженные силы Украины весь день радовали украинцев хорошими новостями с юга. Во время стремительного контрнаступления украинские защитники уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях.

ТСН.ua собрал подборку лучших и самых трогательных видео, как местные жители встречали своих освободителей, которых ждали вот уже более 8 месяцев.

Одним из первых начали появляться видео из Снигиревки Николаевской области. Россияне захватили Снегиревку 19 марта.

Snihurivka, Mykolaiv область — liberated 10/11/2022 pic.twitter.com/eZSRD5c3uV — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 10, 2022

Жители Снегиревки радостно вышли на площадь города встречать украинских военных. На улицах звучит украинская музыка, за которую оккупанты еще вчера могли убить или завезти в застенки.