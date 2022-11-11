Слезы и объятия: как жители только что оккупированных населенных пунктов на юге встречали ВСУ (видео)

ТСН.ua собрал подборку лучших видео из деоккупированных сел и городков.
Вооруженные силы Украины весь день радовали украинцев хорошими новостями с юга. Во время стремительного контрнаступления украинские защитники уволили уже 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях.
ТСН.ua собрал подборку лучших и самых трогательных видео, как местные жители встречали своих освободителей, которых ждали вот уже более 8 месяцев.
Одним из первых начали появляться видео из Снигиревки Николаевской области. Россияне захватили Снегиревку 19 марта.
Snihurivka, Mykolaiv область — liberated 10/11/2022 pic.twitter.com/eZSRD5c3uV— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 10, 2022
Жители Снегиревки радостно вышли на площадь города встречать украинских военных. На улицах звучит украинская музыка, за которую оккупанты еще вчера могли убить или завезти в застенки.
Появилось видео, где ВСУ заходят в Киселевку Херсонской области. Нардеп Игорь Копытин объяснил, что в Киселевке находится водопровод, откуда вода поставлялась в Николаев. Вскоре в городе возобновится водоснабжение.
Village of Kysylivka, по крайней мере 15 km от Kherson, находится под украинским управлением. Countdown to liberation is ticking. pic.twitter.com/6hbTvFQsH7— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) November 10, 2022
А это – село на побережье Черного моря Станислав. Сюда вернулся украинский флаг.
Russian flag в liberated Stanislav village, регион Kherson.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 10, 2022
The videos are so emotional. Люди являются провозглашающие наш украинский антем.
: h@evyi Kherson pic.twitter.com/0ggJB9kp8T
Село Благодатное в Херсонской области тоже ждало своих освободителей.
Не всегда украинские военные подписывали, в каких населенных пунктах сняты видео. Но всюду на встречу воинам выходили радостные местные.
Мейсер Гиффорд, британец, воюющий в составе украинского Интернационального батальона, зафиксировал эти кадры приветствующих войска людей, когда те прибывают в одно из освобожденных сел.
Существует короткий клип alliberated ukrainians seeing us for first time.— Macer Gifford (@macergifford) November 10, 2022
Он был этот весь день ежедневно и день до!
Как люди из людей были, мы также были почти overcome with emotion and tiredness. We pushed hard and fast. Это result, happy faces ♥️ pic.twitter.com/V9BincVLJ2
Позже, разговорившись с военными, местные рассказали, как оккупанты себя вели. Говорят, что в буквальном смысле все об***и.
Напомним, что на юге украинские защитники уволили уже 41 населенный пункт.
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