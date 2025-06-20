Слезы на глазах: Зеленский показал щемящее видео возвращения украинских защитников из плена

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

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В очередном этапе обмена военнопленными, состоявшемся 20 июня, Украина и Россия договорились об освобождении десятков украинских военных. Большинство из них более двух лет находились в условиях российского плена.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В страну вернулись бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, защищавшие Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Запорожье, Херсонщину, Харьковщину и Черниговщину.

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Украинские власти на протяжении переговоров активно работали над возвращением военных, подвергшихся двойной жестокости: не только войны, но и длительной неволи.

Напомним, один из недавно освобожденных украинских военных сразу после возвращения из плена позвонил по телефону своему сыну — капитану ВСУ, который сейчас находится на фронте. Комментируя этот эмоциональный разговор, защитник признался:

«Это было очень тяжело. Мой сын — капитан, служит, воюет. Я три года молился о нем. Даже не представляю, как все это выдержал. Слава Богу, что дети живы — Господь услышал молитвы».

Также предварительный обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся 19 июня в рамках договоренностей в Стамбуле, позволил вернуть домой тяжелобольных украинских воинов из ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

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Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, среди уволенных были военнослужащие сержантского и рядового состава, большинство из которых попали в плен еще в 2022 году.