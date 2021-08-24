Слезы президента: Зеленский расчувствовался во время перформанса на параде ко Дню Независимости

Президент заплакал во время перформанса.

Президент Украины Владимир Зеленский расчувствовался при просмотре театрализованного перформанса "ДНК" (День Народження Країни).

Действо показали во время парада ко Дню Независимости Украины 24 августа.

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Перфоманс длился более десяти минут: сопровождался специальной музыкой и звуковым дизайном. Через ходу девочки, которая является олицетворением ДНК, образа Украины, он показал исторические вехи Украины — от времен Киевской Руси до новейшей истории Украины. Во время действа девочка спускалась по улице Институтской на Майдан Независимости, а затем по Крещатику бежала на встречу военным.

Именно в момент, когда девочка с цветами в руках вышла на Крещатик и начала бежать, Зеленский расчувствовался и заплакал. К слову, взволнованно выглядела и его жена — первая леди Елена Зеленская.

Девочку, которую впоследствии занял военный, на Майдане встретили с аплодисментами. К слову, во время просмотра не остались равнодушными на эмоций и бывшие президенты Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

На военном параде в Киеве показали экранизацию истории Украины

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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