"Слил" оккупантам данные о подземных тоннелях на "Азовстали": электромонтеру из Мариуполя объявлено о подозрении

"Слил" оккупантам данные о подземных тоннелях на "Азовстали": электромонтеру из Мариуполя объявлено о подозрении

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и Донецкой областной прокуратуры уведомлено о подозрении электромонтеру ЧАО "МК "Азовсталь" в госизмене.

Мужчина передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей на заводе.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Работника завода обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемый передал врагу информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории металлургического комбината "Азовсталь" в г. Мариуполе. С начала военной агрессии РФ туннели используются защитниками, держащими оборону города и ведущими боевые действия с российскими войсками" представителями псевдореспублик, а также находящимися там гражданскими гражданами", — сообщают в генпрокуратуре.

Свидетельства электромонтера оккупанты обнародовали в Сети. Поскольку мужчина продолжает находиться на временно оккупированной войсками РФ территории, о подозрении ему объявлено заочно.

Напомним, что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на проведенную эвакуацию, до сих пор укрываются более сотни гражданских лиц. Люди находятся под ежедневным обстрелом российских оккупантов. Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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