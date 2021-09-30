"Слила" мужа-миллионера мафии: бизнес-леди из Николаева создала банду и обобрала до нитки сожителя-иностранца

Женщина организовала похищение человека и пыткам отняла у него имущество.

В Одессе следователи полиции завершили досудебное расследование по делу похищения гражданина Греции и его племянника и "выбивания" из них денег. Среди подозреваемых по этому делу — жена иностранца, владелица салона красоты в Николаеве и криминальный авторитет, которого недавно расстреляли в Одессе. По версии следствия и самого пострадавшего грека, именно украинка сдала его мафии и он "лишился" около 2 млн гривен и шесть элитных квартир.

Детали этого громкого дела рассказывает OBOZREVATEL.

Знакомство на Кипре

Греческий бизнесмен Николас Папаниколау познакомился с украинкой Викторией Росляковой несколько лет назад на Кипре, где она якобы работала танцовщицей в ночном клубе. Они начали встречаться, а впоследствии Виктория забеременела. Мужчина такой новости обрадовался.

Он приехал из Афин в Николаев, там купил дом и салон красоты, и оформил все это на Викторию.

Украинка родила сына — Луку. Также у нее есть старшая дочь от первого брака. По словам Папаниколау, ежемесячно он давал Виктории на жизнь по пять тысяч евро. Сам Николас жил на две страны.

Впоследствии в их отношениях что-то пошло не так. В соцсети женщины нет ни одного фото гражданского мужа.

По информации следствия, пара прожила вместе до конца 2020 года, а в начале 2021 года Виктория и Николас окончательно рассорились. Следует предположить, что украинка поняла, что рассчитывать на финансовую поддержку мужа больше не сможет, поэтому пошла ва-банк.

"Слила" мужа уголовному "авторитету"

По версии прокуратуры, в январе 2021 года Виктория познакомилась с криминальным авторитетом. Вместе с ним она решила обобрать мужа-миллионера.

"Примерно в середине января 39-летний мужчина (в дальнейшем он возглавил вооруженную организованную группу) и его 31-летний друг познакомились с 36-летней жительницей Николаева. Они вместе приняли решение завладеть деньгами и недвижимостью ее гражданского мужа — гражданина Греческой Республики. Женщина предоставила информацию по поводу значительного состояния грека и о наличии у него квартир в Одессе. Также сказала о том, что ее муж и его племянник сейчас находятся в этом городе", — рассказала пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко.

Организатор и Виктория, по данным следствия, разработали четкий план, а каждому в созданной преступной группе раздали роли и функции.

"В течение месяца лидер банды, уроженец Беляевского района, совершил ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий. Приобрел необходимое оружие, выбрал среди хорошо знакомых ему лиц участников преступной группы, которые обладают необходимыми способностями и навыками", — добавила Коваленко.

Два месяца плена и пыток и утраченное имущество

17 февраля Виктория Рослякова назначила своему экс-сожителю встречу, пообещав поговорить о сыне. 55-летний Николас Папаниколау и его 27-летний племянник Апостол Апостолас как раз находились в Одессе. В квартире мужчин ждали пятеро незнакомцев в масках-"балаклавах". Они скрутили греков, надели на них наручники и отвезли в Николаев в тот дом, который Виктория приобрела за средства Николаса.

Там иностранцев путем пыток "убеждали" отдать все средства и переписать недвижимость. Для нотариального оформления их возили в Одессу. Таким образом Николас и его племянник перевели похитителям со своих счетов 600 тысяч евро и переоформили на Викторию Рослякову шесть элитных квартир в Одессе.

В Одесской прокуратуре утверждают, что Виктория Рослякова была соорганизатором преступления и выполняла отведенную ей роль. Будучи единственным членом банды, который свободно владеет английским языком, женщина переводила гражданскому мужу и его племяннику требования членов банды и запугивала жертв.

Лидером банды был одесский предприниматель Александр Рошко, более известный в криминальном мире как "Ляма". Его застрелили 26 марта в Одесской области, а в его авто обнаружили целый арсенал оружия. В это время двое греков продолжали оставаться в плену.

Освободили жертв банды из плена в апреле: греки обнимали полицейских и целовали им руки — мужчины уже не надеялись, что выживут.

В том, что Виктория была организатором похищения и пыток, убежден и сам пострадавший Николас Папаниколау.

"С абсолютной уверенностью можно сказать, что все это организовала Виктория. Потому что она была единственным человеком, который знал все о моем финансовом положении, а те мафиози, которые были с ним вместе в этой организации, не могли знать никаких деталей", — утверждает пострадавший.

Сама же Рослякова убеждала в суде, что ее заставляли все это делать.

"На меня вышли люди, мафия, и они меня заставили дать информацию о муже и быть переводчиком", — заявила Рослякова в суде.

Женщина уверяла, что членов банды она не знает и видела их только в масках, а в полицию не пошла только потому, что ее запугали связями в правоохранительных органах.

За незаконное лишение свободы, пытки, разбой и вымогательство пяти фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Но окончательную точку в деле поставит суд.

Видео освобождения граждан Греции 55-летнего Николаса Папаниколау и его 27-летнего племянника Апостола Апостоласа:

Напомним, что организатора фиктивных браков задержала полиция в Днепре, муж помогал иностранцам получать вид на жительство.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку