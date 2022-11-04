"Слишком информирован для оптимизма": экс-министр энергетики спрогнозировал, когда украинцы постоянно будут со светом

Возобновление всей поврежденной российскими ударами энергетической инфраструктуры будет продолжаться не менее полугода, окончательно исправить ситуацию удастся уже после победы.

В ближайшие несколько месяцев восстановить уничтоженные ударами российских ракет энергетические объекты будет невозможно.

Такое мнение высказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, как и все украинцы, он надеется на успешную работу украинской противовоздушной обороны, но предполагает, что Россия будет продолжать терроризировать Украину ракетными ударами по энергетической инфраструктуре.

“Я бы хотел быть оптимистом, но для этого слишком информирован. Мы знаем, что из Ирана в Россию ввезли новые современные ракеты, которые могут быть использованы”, — заметил бывший министр.

Кроме того, в условиях холодной зимы нагрузка на энергетическую систему вырастет в два-три раза, поэтому теперь нельзя говорить о немедленном возобновлении бесперебойного электроснабжения.

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"Хорошо, если мы обеспечим электроснабжение на том же уровне, что и сегодня, и будем поэтапно восстанавливать объекты. Невозможно через месяц-два или три восстановить все, что разрушено”, — добавил он.

Иван Плачков прогнозирует, что полным возобновлением придется заниматься уже после украинской победы.

"После победы при достаточном финансовом обеспечении за полгода, максимум за год мы сможем восстановить всю инфраструктуру и даже обеспечить экспорт электроэнергии, как это было до войны и в первые месяцы в ее начале", — резюмировал эксминистр.

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