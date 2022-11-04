Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Слишком информирован для оптимизма": экс-министр энергетики спрогнозировал, когда украинцы постоянно будут со светом

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1178
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Слишком информирован для оптимизма": экс-министр энергетики спрогнозировал, когда украинцы постоянно будут со светом

Фото: Associated Press

Возобновление всей поврежденной российскими ударами энергетической инфраструктуры будет продолжаться не менее полугода, окончательно исправить ситуацию удастся уже после победы.

В ближайшие несколько месяцев восстановить уничтоженные ударами российских ракет энергетические объекты будет невозможно.

Такое мнение высказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, как и все украинцы, он надеется на успешную работу украинской противовоздушной обороны, но предполагает, что Россия будет продолжать терроризировать Украину ракетными ударами по энергетической инфраструктуре.

“Я бы хотел быть оптимистом, но для этого слишком информирован. Мы знаем, что из Ирана в Россию ввезли новые современные ракеты, которые могут быть использованы”, — заметил бывший министр.

Кроме того, в условиях холодной зимы нагрузка на энергетическую систему вырастет в два-три раза, поэтому теперь нельзя говорить о немедленном возобновлении бесперебойного электроснабжения.

"Хорошо, если мы обеспечим электроснабжение на том же уровне, что и сегодня, и будем поэтапно восстанавливать объекты. Невозможно через месяц-два или три восстановить все, что разрушено”, — добавил он.

Иван Плачков прогнозирует, что полным возобновлением придется заниматься уже после украинской победы.

"После победы при достаточном финансовом обеспечении за полгода, максимум за год мы сможем восстановить всю инфраструктуру и даже обеспечить экспорт электроэнергии, как это было до войны и в первые месяцы в ее начале", — резюмировал эксминистр.

Напомним, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных атак со стороны России.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1178
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация