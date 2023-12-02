Слишком массивна для своей звезды: ученые обнаружили уникальную планету

Новая планета может походить по размеру и составу на Нептун.

Ученые обнаружили уникальную планету, которая в 13 раз больше Земли. Она вращается вокруг ультрахолодного карлика.

Об этом пишет журнал Science.

Как исследовали астрономы, соотношение масс этой планеты с ее звездой в 100 раз больше, чем у Земли и Солнца.

"Это открытие подчеркивает, как мало мы знаем о Вселенной", – говорит профессор из Университета штата Пенсильвания и соавтор исследования Суврат Махадеван.

Звезда под названием LHS 3154 расположена примерно в 50 световых годах от Земли. Она расположена очень близко к своей звезде-хозяину с орбитальным периодом всего 3,7 дня. Именно поэтому, предполагают ученые, на ней может существовать вода в жидком виде.

Новая планета может походить по размеру и составу на Нептун, наименьшую из четырех газовых планет нашей Солнечной системы.

"Эта планета поднимает вопрос о том, как планеты формируются вокруг звезд с наименьшей массой, потому что раньше считалось, что такие звезды в основном способны образовывать лишь небольшие планеты земной группы, подобные массе на Землю", – сказал астроном Принстонского университета Гудмундур Стефанссон.