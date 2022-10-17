Слишком много желающих сдаться в плен: РФ пытается заблокировать украинский сайт "Хочу жить"

Большое количество россиян не хочет воевать в Украине, поэтому активно пользуются сайтом для сдачи в плен "Хочу жить".

В РФ обеспокоились большим количеством заявок от российских военнослужащих, желающих сдаться в плен ВСУ. Поэтому генпрокуратура РФ приняла решение блокировать работу украинского сайта.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Из-за сверхбольшой активности личного состава оккупационных войск по обращениям о сдаче в плен генпрокуратура РФ вынесла решение о блокировании сайта украинского проекта "Хочу жить". Но продолжают функционировать другие чат-боты и телефонные линии. Обращения продолжают поступать", — говорится в сообщении.

Заметим, чтобы сдаться в плен, можно позвонить по телефонам: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих РФ.

Если чат-бот по каким-либо причинам не работает, то российские военнослужащие могут обратиться в СБУ.

Напомним, что в Херсонской области подразделение оккупантов решило сдаться в плен в ВСУ. Военнослужащие провели между собой тайные переговоры и приняли единогласное решение. Правда, до этого они застрелили командира, который устроил истерику и пытался им помешать.

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