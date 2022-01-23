"Слишком смешная фигура": у Зеленского отреагировали на данные Британии о Мураеве

В ОП обратили внимание, что Россия ранее поддерживала незначительные фигуры на руководящих должностях в оккупированных Крыму и Донбассе.
К данным Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве правительство во главе с экс-нардепом Евгением Мураевым следует отнестись серьезно.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters.
Подоляк заявил, что среди украинцев есть сомнения в том, не был бы Мураев "слишком смешной фигурой", избранной Кремлем для управления Украиной. Но он добавил, что Россия поддерживала ранее незначительные фигуры на руководящих должностях в оккупированных Крыму и Донбассе.
"Поэтому нужно как можно серьезнее отнестись к этой информации", — заявил советник главы Офиса президента.
В свою очередь, Британия предупредила, что Россия столкнется со строгими экономическими санкциями, если установит свой марионеточный режим в Украине.
"Будут очень серьезные последствия, если Россия сделает этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим", — сказал вице-премьер Британии Доминик Рааб.
Ранее в МИДе Британии заявили, что РФ пытается привести к власти в Киеве Евгения Мураева.
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