"Слишком смешная фигура": у Зеленского отреагировали на данные Британии о Мураеве

"Слишком смешная фигура": у Зеленского отреагировали на данные Британии о Мураеве

В ОП обратили внимание, что Россия ранее поддерживала незначительные фигуры на руководящих должностях в оккупированных Крыму и Донбассе.

К данным Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве правительство во главе с экс-нардепом Евгением Мураевым следует отнестись серьезно.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Reuters.

Подоляк заявил, что среди украинцев есть сомнения в том, не был бы Мураев "слишком смешной фигурой", избранной Кремлем для управления Украиной. Но он добавил, что Россия поддерживала ранее незначительные фигуры на руководящих должностях в оккупированных Крыму и Донбассе.

"Поэтому нужно как можно серьезнее отнестись к этой информации", — заявил советник главы Офиса президента.

В свою очередь, Британия предупредила, что Россия столкнется со строгими экономическими санкциями, если установит свой марионеточный режим в Украине.

"Будут очень серьезные последствия, если Россия сделает этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим", — сказал вице-премьер Британии Доминик Рааб.

Ранее в МИДе Британии заявили, что РФ пытается привести к власти в Киеве Евгения Мураева.

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