Слив информации из "Дії": В Минцифры объяснили ситуацию

Приложение «Дія» / © Министерство цифровой трансформации

Реклама

Министерство цифровой трансформации Украиныопровергло информацию о возможной утечке данных с портала и приложения «Дія», которая в последнее время распространялась в сети. По результатам расследования, распространенные в Интернете файлы оказались фальсификацией и не имеют никакого отношения к государственным системам.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры в Telegram.

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам кибербезопасности и облаков Виталий Балашов пояснил, что опубликованные файлы — это «смесь ранее известных „сливов“ из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями». По его словам, такая практика является типичной для «черного рынка» и имеет целью ввести людей в заблуждение.

Реклама

«Мы расцениваем распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на „Дію“ и подрыв доверия к государственным сервисам», — говорится в сообщении.

«Дія» не хранит персональных данных

В Минцифры также отметили ключевой принцип работы «Дії»: система не хранит персональных данных пользователей.

«„Дія“ работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале», — пояснили в ведомстве.

Открытый код как доказательство

В подтверждение этих слов, Министерство напомнило, что в марте 2024 года код «Дії» был обнародован в открытом доступе. Это позволяет любому специалисту убедиться, что в системе нет скрытых баз данных граждан.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат Александр Федиенко в Facebook написал, что в открытом доступе появился архив с персональными данными украинцев который, может содержаться около 20 миллионов записей.