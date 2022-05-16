"Сливал" данные о перемещении ВСУ в Telegram: житель Славянска добровольно помогал оккупантам

Житель Славянска Донецкой области передавал врагу информацию о местах дислокации украинских защитников.

В мае 2022 года мужчина добровольно согласился помогать оккупантам.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"Используя мессенджер Telegram, он передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины на территории г. Славянск Донецкой области", — говорится в сообщении.

Также подозреваемый в Славянске снял на свой телефон видео и фото, а также установил географические места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на электронной карте и передал эту информацию представителю страны-агрессора. Кроме того, мужчина сообщил захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.



Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Также по отношению к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в порядке ст. 615 УПК РФ.

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