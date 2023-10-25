"Сливал" данные об обороне Сумщины: поп УПЦ МП получил 15 лет тюрьмы за госизмену

Священник УПЦ Московского патриархата из Сумской области входил в агентурный аппарат российской ФСБ.

Настоятель храма УПЦ Московского патриархата в Сумской области, который собирал разведданные о позициях украинских военных в регионе для ФСБ, получил реальный срок заключения.

Об этом передают пресс-службы СБУ и Сумской областной прокуратуры.

Отмечается, что священник Московского патриархата входил в агентурный аппарат ФСБ и собирал разведданные о системе обороны Сумщины.

Что "сдавал" врагу агент в рясе:

геолокации подразделений ВСУ;

данные о количестве военных на территории региона и их вооружении;

информацию о руководителях местных органов власти, правоохранительных органов, общественных активистах, их политических взглядах и авторитете среди местного населения.

Настоятель храма записывал точные адреса, фотографировал местность, где размещаются военнослужащие и военная техника, когда ездил по территории приграничного региона.

Как установило следствие, клирик был дистанционно завербован российскими спецслужбами после начала полномасштабного вторжения РФ.

В поле зрения ФСБ он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди своих прихожан.

Для сбора разведывательных сведений предатель в рясе пытался использовать местных обитателей, у которых выспрашивал подходящую информацию под видом бытовых бесед.

Полученную развединформацию поп-агент передавал своему куратору из ФСБ через анонимные мессенджеры.

В ходе обысков у священника УП МП и его храме обнаружены мобильные телефоны, которыми он общался с россиянами, а также прокремлевскую литературу.

Правоохранители задержали агента в рясе 1 марта 2023 года. Приговора суда он ждал под стражей. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете УПЦ МП.

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