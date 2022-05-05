"Сливал" информацию о перемещении ВСУ: житель Ровенщины получил 12 лет тюрьмы за госизмену

"Сливал" информацию о перемещении ВСУ: житель Ровенщины получил 12 лет тюрьмы за госизмену

Жителя города Сарны, что в Ровенской области, приговорили к 12 годам заключения за государственную измену и сотрудничество с российскими спецслужбами.

Мужчина, исповедуя пророссийские взгляды, еще до начала широкомасштабного вторжения оккупантов установил связь с представителем спецслужбы РФ, а уже после собирал и передавал ему данные о путях перемещения техники ВСУ и места расположения воинских частей.

Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

"В частности, по требованию своих кураторов сарненчанин 24.02.2022 собрал и предоставил информацию о перемещении военной техники Вооруженных Сил Украины, которая двигалась из г. Сарны, а уже 25.02.2022 сообщил об обнаруженной им технике и вооружении на территории одной из воинских частей ВСУ. Эту информацию враг мог использовать для дальнейшего нанесения ракетных ударов по этим объектам", – говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина изъявлял желание и готовность возглавить оккупационные органы в случае захвата россиянами территории Ровенской области.

Во время обысков у него изъяли 4 боекомплекта патронов и две гранаты РГД-5 с запалом к ним, которые он приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения.

В суде обвиняемый свою вину признал.

В четверг, 5 мая, Сарненский суд наказал мужчину 12 годами заключения.

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