"Сливал" информацию об обороне города и области: в Запорожье задержан гражданин России

"Сливал" информацию об обороне города и области: в Запорожье задержан гражданин России

В Запорожье правоохранители задержали гражданин Российской Федерации, подозреваемого в сотрудничестве со страной-агрессорой.

Отмечается, что мужчина работал водителем и возил гуманитарную помощь во время оккупированного захватчиками Мелитополя. Впрочем, он "сливал" своим кураторам из Москвы данные об обороне города и области.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

В настоящее время подохрываемым мужчиной занимается Служба безопасности Украины.

Кроме того, в областном центре правоохранители в течение комендантского часа задержали и доставили в подразделения полиции 27 человек: 24 мужчины и три женщины. Отмечается, что десять человек переданы в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, им вручены повестки. Все задержанные проверены сотрудниками СБУ.

Как сообщалось, в Запорожской области кафиры захватили агропредприятие и обчистили дом культуры и школу. Не имея возможности победить украинских воинов на поле боя, российские террористически оккупационные войска пытаются давить на мирное население Запорожской области и найти коллаборантов, которые соглашаются сотрудничать с врагом.

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