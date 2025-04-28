"Сливал" локации минных полей ВСУ и ждал оккупации Донетчины: СБУ разоблачила предателя

Агент ГРУ

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СБУ задержала российского агента, который "сливал" локации минных полей ВСУ и ожидал оккупации Донетчины. Им оказался 41-летний таксист из Краматорска.

Об этом сообщила СБУ.

Как действовал предатель

По материалам дела фигурант передавал оккупантам локации минно-взрывных заграждений и укрепрайонов ВСУ вблизи передовой. Также под видом рабочих поездок фигурант фиксировал огневые позиции сил обороны и направления движения военных колонн.

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Сотрудники СБУ задержали агента на начальном этапе его разведактивности и предотвратили передачу секретных данных в российскую ГРУ.

"Фигурант был завербован врагом из-за запрещенной российской соцсети, где он предлагал свою помощь в войне против Украины. Кроме этого, в случае оккупации региона предатель планировал сформировать собственный отряд из "единомышленников", который должен был участвовать в облавах на участников движения против сопротивления. После вербовки агент из-за контакта с агентством контактировал с участниками движения сопротивления". воюет на восточном фронте”, - сообщили правоохранители.

Во время обыска у задержанного изъят телефон с поличным.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала двух злоумышленников, готовивших диверсию в приграничных районах Сумской области.