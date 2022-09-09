Сливал пароли блокпостов и данные рашистам: экс-главу Николаевской прокуратуры будут судить за госизмену

Чиновник собирал информацию о блокпостах, результатах обстрелов, а также о пленных и передавал ее врагу.

В Украине будут судить бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает СБУ.

"Доказано, что мужчина по собственной инициативе "сотрудничал" с врагом с начала широкомасштабного вторжения в РФ. Находясь на должности, злоумышленник использовал предоставленные ему полномочия для сбора информации военного и оперативно-служебного характера, которую впоследствии передавал представителям вражеских силовых структур", — говорится в сообщении.

Так, экс-глава прокуратуры информировал оккупантов о ситуации в регионе, результатах обстрелов, паролях на блокпостах и о пленных российских военных.

Для конспирации он действовал через посредника.

За совершенное ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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