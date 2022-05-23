"Сливал" позиции ВСУ и сообщал о попадании ракет: в Бахмуте за сотрудничество с врагом задержали местного жителя

"Сливал" позиции ВСУ и сообщал о попадании ракет: в Бахмуте за сотрудничество с врагом задержали местного жителя

В Бахмуте Донецкой области задержан предатель.

Мужчина ставил метки о местах дислокации украинских защитников и присылал эту информацию оккупантам.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Жителя г. Бахмута обвиняют в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он взят под стражу.

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"По данным следствия, в мае 2022 года гражданин добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории города" Бахмута Донецкой области", — сообщают в Офисе генпрокурора.

Также подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.



Напомним, что Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

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