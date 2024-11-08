Сливал позиции ВСУ: на Волыни задержана "крота" в рядах ТЦК

Военная контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, готовившего новую серию воздушных ударов РФ по Волыни.

Об этом сообщила СБУ.

"Им оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК. По материалам дела, его дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ (более известной как ГРУ)", — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы производства, злоумышленник пытался установить и передать агрессору базирование подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции.

"Чтобы выполнить эту задачу, агент на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для совершения вражеских обстрелов в обход украинского ПВО", — добавили в ведомстве.

Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ, готовившего координаты для ракетных и дроновых атак на Николаев и Одессу. Предателем оказался военный пенсионер из Николаева, который сотрудничал с российскими спецслужбами еще до войны.

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