"Сливал" секретные материалы: генерал-майора СБУ Шайтанова приговорили к 12 годам

Генерал был задержан в апреле 2020 года в результате специальной операции.

Генерал-майора Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители заявляют, что Шевченковский районный суд Киева признал Шайтанова виновным в госизмене, попытке террористического акта и хранении боеприпасов.

Отмечается, что рассмотрение дела длилось с октября 2020 года, когда СБУ направила в суд обвинительный акт. Следователи утверждают, что Шайтанов находится на агентурной связи под псевдонимом "Бобиль" у полковника Федеральной службы безопасности РФ Игоря Егорова — последний под псевдонимом "Эльбрус" был одним из организаторов оккупации части Донбасса в 2014 году.

СБУ отмечает, что Шайтанов собирал и передавал россиянам информацию о секретных операциях в районах проведения АТО/ООС и задействованных в них сотрудников.

Валерий Шайтанов – бывший генерал-майор СБУ. В марте 2008 года он был награжден орденом "За мужество" III степени. В апреле 2014 года в составе подразделения "Альфа" вел переговоры с руководителем террористического формирования "Восток" Александром Ходаковским.

В августе 2015 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, осенью руководил группой, которая задерживала в Днепре заместителя главы Днепропетровской ОГА и главу партии "УКРОП" Геннадия Корбана.

14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова: подозревается в работе на ФСБ РФ.

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