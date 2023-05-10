"Сливала" коллег российским спецслужбам: арестована глава Полтавского райсуда

Колаборантка, которая оказалась руководителем Полтавского райсуда, передавала оккупантам информацию о технике ВСУ и "сдавала" проукраинских коллег из Бердянска.

Главу Полтавского районного суда подозревают в государственной измене. Она сотрудничала с российскими спецслужбами на временно оккупированной территории Бердянского района.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, весной 2022 года судья из Бердянска, пренебрегая присягой украинскому народу, начала активно сотрудничать со спецслужбами и представителями страны-агрессора на временно оккупированной территории Бердянского района", — говорится в сообщении.

Женщина собирала и передавала оккупантам информацию о перемещении украинских военных на территории Донецкой области. Кроме того, она "сливала" врагу всех проукраинских работников правосудия и оказывала оккупантам помощь в формировании штата так называемого подразделения "министерства чрезвычайных ситуаций России".

Также изменница призывала других работников суда поддержать российских оккупантов и сотрудничать с ними.

По информации СБУ, женщина по собственной инициативе вышла на российскую спецслужбу в начале полномасштабного вторжения РФ. В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в районном суде.

Через некоторое время подозреваемая уехала на постоянное проживание в Полтаву, где возглавила Полтавский районный суд. Однако уже в мае 2023 года при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры незаконные действия предательницы были разоблачены.

Напомним, в Украине разоблачили "расконсервированного" агента российской разведки, который собирал данные о местах дислокации воинов ВСУ и передавал оккупантам координаты для ракетных ударов по Винницкой области.

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