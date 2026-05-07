"Сливали" данные в TikTok: СБУ задержала блогеров, которые публиковали координаты военных

СБУ задержала блогеров

Служба безопасности Украины разоблачила еще трех блогеров, которые «сливали» позиции Сил обороны в соцсетях. СБУ разоблачила новые факты несанкционированного распространения данных о дислокации украинских военных. Были задержаны три блогера.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Задержанные блогеры распространяли координаты украинских защитников в разных регионах Украины. «Слитую» информацию потенциально могли использовать россияне для подготовки новых и корректировки повторных атак по Украине.

В Донецкой области разоблачили местного жителя, который «подсвечивал» маршруты движения военных и временные базирования колонн в Краматорске.

Информацию о передвижении украинских военных и техники блогер публиковал на своей странице в TikTok. Видео набрали более 100 тысяч просмотров.

В Черниговской области задержаны еще двое блогеров-фигурантов. Они были администраторами многотысячных Telegram-каналов, где распространяли локации украинских войск и правоохранителей.

Один из задержанных распространил на 17 тысяч подписчиков координаты блокпостов и маршруты перемещения полиции.

Другой злоумышленник оказался уклонистом от военной службы. Он прятался от мобилизации дома и распространял на своей странице направления движения мобильных групп ТЦК. На его странице было 6 тысяч подписчиков.

Во время обысков СБУ изъяла у подозреваемых телефоны и компьютеры, которые использовались для «слива» украинских военных.

Экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Трое фигурантов получили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) и ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований по возможности их идентификации на местности).

Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины и ДБР задержали инспектора Государственной пограничной службы, который оказался агентом российского ГРУ. Злоумышленник разрабатывал для врага маршруты воздушных атак на Киевскую и Черниговскую области, отмечая на электронных картах пути для ракет и дронов в обход украинской ПВО.

В ходе служебных командировок он фиксировал позиции ЗРК, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, а также пытался отследить подразделения БпЛА и объекты энергетики.

Контрразведка разоблачила «крота» при проведении им доразведки вблизи очередной цели. У задержанного изъяли смартфон с подготовленным отчетом и координатами для оккупантов. Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ).

